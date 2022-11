Il l’a encore fait : Cristiano Ronaldo s’est comparé à un fruit et les critiques pleuvent sur lui

Cristino Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs du monde et est également connu pour être vraiment honnête et dire toujours ce qu’il pense. A cette occasion, l’attaquant, joueur de Manchester United, a fait une référence étrange qui a provoqué la surprise, mais aussi quelques critiques.

Après les déclarations qui lui ont valu des problèmes avec Manchester United, Cristiano a également fait référence à sa personne, bien que d’une manière très particulière. La phrase n’a pas tardé à déchaîner les commentaires, même si beaucoup lui ont encore reproché sa façon de s’exprimer devant les caméras.

Cristiano, actuellement joueur de Manchester United, a fait une rare comparaison et a déclaré : «Je suis mignon, pour être honnête. Je ne sais pas quelle est la vraie raison, mais je suis charismatique et je suis un fruit appétissant, je suis un fruit que tout le monde veut croquer. Disons une fraise», a-t-il confié à un journaliste.

Mais ce n’est pas tout, CR7 a poursuivi ses déclarations et s’est vanté, ce qui a suscité de nouvelles critiques dans le milieu de Manchester United :

«Parfois, je me demande pourquoi je suis numéro un, et pour être honnête je sais que ce n’est pas seulement parce que je Je suis un bon footballeur, c’est aussi parce que je suis charismatique et qu’il y a des gens qui me touchent», a expliqué l’attaquant au journaliste britannique Piers Morgan.

Les déclarations de Cristiano, qui a également profité de la longue interview pour critiquer durement la direction de Manchester United et le directeur technique, n’ont pas été bien accueillies à Old Trafford, où ils auraient déjà pris la décision de ne pas laisser Cristiano revenir dans l’institution, puis de la Coupe du monde.

Cristiano a failli jouer à Manchester City

Cristiano Ronaldo a avoué qu’il était en négociations avec un autre club, avant de signer avec United : «J’étais très proche de jouer pour Manchester City. Guardiola a dit il y a deux semaines qu’ils avaient essayé de m’avoir. Mais mon histoire avec United, mon cœur, mes sentiments, tout ce que j’avais fait, a fait la différence. J’ai été surpris, mais j’étais conscient de la décision, car mon cœur a parlé fort à ce moment-là.»

Cristiano a failli jouer à Manchester City

Cristiano Ronaldo a avoué qu’il était en négociations avec un autre club, avant de signer avec United : «J’étais très proche de jouer pour Manchester City. Guardiola a dit il y a deux semaines qu’ils avaient essayé de m’avoir.

Mais mon histoire avec United, mon cœur, mes sentiments, tout ce que j’avais fait, a fait la différence. J’ai été surpris, mais j’étais conscient de la décision, car mon cœur a parlé fort à ce moment-là.»