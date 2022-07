Il avoue la vérité : «Je suis surpris. Mbappé n’est pas allé à Madrid parce que…»

Les commentaires de Frenkie de Jong sur Cristiano Ronaldo ont refait surface au milieu des rumeurs d’un éventuel transfert du milieu de terrain néerlandais à Manchester United.

Le Néerlandais avait qualifié la star portugaise de «meilleur joueur» et avait affirmé qu’il avait toujours voulu jouer contre les meilleurs.

En effet, l’Ajax devait affronter la Juventus en Ligue des champions 2019 et Ronaldo était incertain pour le match. De Jong n’était pas content que la star portugaise rate le match, même si cela aurait amélioré les chances de victoire de l’Ajax.

Ainsi, s’adressant à The Telegraaf en 2019, de Jong a affirmé qu’il voulait rivaliser avec les meilleurs et espérait que la star de la Juventus se remettrait de sa blessure :

«J’espère que Cristiano Ronaldo s’est remis de sa blessure et jouera. C’est un joueur de haut niveau et bien que nos chances de gagner soient plus grandes, si la Juventus est sans lui, je veux jouer contre et battre les meilleurs joueurs», avait-il déclaré.

Par ailleurs, Ronaldo a ensuite disputé les deux matches du quart de finale, marquant une fois par match. Mais même cela n’a pas suffi, puisque les Néerlandais ont gagné 2-1 à l’extérieur pour sceller une place en demi-finale.

En outre, Frenkie de Jong s’est ouvert sur l’intérêt de Manchester United le mois dernier. Il a affirmé qu’il ne pensait pas à un départ car le Barça ne l’avait pas encore informé d’une offre. Il a ajouté qu’il tenait à rester au Camp Nou :

«Bien sûr, j’entends parler des liens avec Manchester United, mais les responsables du club (Barça) ne m’ont rien dit. Alors je supposerai qu’il n’y a pas d’accord, et que rien ne se passe. Je ne m’en soucierai pas non plus. Si j’ai été en contact avec Ten Hag, je ne le dirai pas. Je ne le dirais pas s’il s’agissait d’un autre manager ou d’un autre club. J’ai parlé avec Xavi de la saison prochaine, mais il ne s’agissait que de football, de l’équipe et de ce qu’il fallait améliorer», a-t-il affirmé.

Selon la tendance qui se dessine, Frenkie De Jong serait très proche de rejoindre la Premier League et les Red Devils. On évoque une offre de 80M€ de Man Utd qui devrait faire plier les Blaugrana.