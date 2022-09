Il avoue : «Cristiano Ronaldo a fait son travail. Il a beaucoup joué pour l’équipe…»

Alors que Shakira passe les heures les plus sombres de sa vie, Gerard Piqué montre sa nouvelle romance lors des matchs de Barcelone.

Gerard Piqué ne cache plus son idylle avec Clara Chía Martí. Depuis quelques semaines, on les voit ensemble et on les photographie même en train de s’embrasser, tandis que Shakira se réfugie dans sa musique pour surmonter les «moments les plus sombres de sa vie», après s’être séparée du footballeur.

Le paparazzi Jordi Martin, qui suit la vie du Colombien depuis des années, a assuré que lors d’un des matches de Barcelone, où Clara Chía a assisté en compagnie d’un ami pour voir son amour, elle a été surprise en train de regarder des communiqués de presse où ils comparent elle avec Shakira.

Depuis que l’identité de la femme a été révélée, avec qui Piqué aurait trompé l’interprète de «Barefoot», les fans ont fait des comparaisons avec la ressemblance physique qu’a Shakira, ils ont même partagé des photos des deux qui montrent qu’elles ont le même style. et même le ton des cheveux.

Clara Chía assiste aux matchs de son petit ami Piqué au stade de Barcelone et dans l’un d’eux, elle s’est assise dans les gradins où les couples de joueurs s’assoient habituellement au Camp Nou avec son amie, et à un moment du match, elle a été surprise en regardant revues de presse où ils la comparent à Shakira.

Il a ajouté que les jeunes femmes utilisaient leurs téléphones portables pour consulter les sites Web de la presse. Clara serait inquiète des informations qui sont publiées à son sujet sur internet et c’est pourquoi elle préfère chercher par elle-même.

«D’après ce que nous raconte un témoin oculaire, la jeune fille et son amie regardaient les portails sur leurs téléphones portables où ils la comparaient à Shakira . En quittant le stade, le couple avait l’air heureux et souriant», a déclaré Jordi.

Gerard Piqué est devenu le centre de l’attention des médias, après que les infidélités présumées dont Shakira a été victime au cours de la relation de plus d’une décennie avec le footballeur et ses deux enfants en commun ont été révélées au grand jour.