«Il a baissé…, c’est un grand professionnel», Xavi rend hommage à Coutinho

Le cycle de Claudio Bravo au FC Barcelone n’a duré que deux saisons. Beaucoup pensent que le gardien chilien a quitté le club catalan parce que Marc-André ter Stegen était le grand pari dans le but des Blaugrana. Cependant, ce n’était pas la raison du départ du double champion américain.

Le transfert, tel qu’exprimé dans une interview accordée à TNT Sports (janvier 2021), était sollicité par lui. Et c’est parce que l’offre que lui a faite Manchester City l’a vraiment séduit.

L’idée de vivre en Angleterre, la possibilité de travailler avec Pep Guardiola et l’offre financière de Los Sky Blues ont été les principaux facteurs de sa décision. Il n’a jamais eu de réel problème avec l’actuel gardien du Barça.

«Nous venions de la Coupe des États-Unis, je suis venu avec la possibilité de prolonger ma carrière – au FC Barcelone – pour le même nombre d’années que je suis allé en Angleterre. Mais il y a aussi plus de choses derrière, il y a aussi la famille. J’ai essayé que, ma carrière et ma famille, nous grandissions ensemble».

«Depuis mon séjour à Saint-Sébastien, nous avons toujours mis mes enfants dans une école anglaise. Nous arrivons à Barcelone, nous allons à l’école d’anglais. L’option est donnée de continuer à Barcelone et avec la possibilité de pouvoir aller en Angleterre. A Barcelone, la croissance était plus la mienne que celle de ma famille. J’ai 4 enfants. Pourquoi ne pas emmener mes enfants en Angleterre ? Un peu pour leur laisser quelque chose vers l’avenir. Et bien sûr, il y a l’enjeu économique derrière. Il n’y a pas que l’aspect football, je travaille aussi comme tout être humain. J’ai aussi des conditions et j’aspire à plus de choses dans mon travail. Et les conditions qu’ils m’offraient en Angleterre étaient supérieures à celles que j’avais au Barça».

«Pas comme il y a des spéculations là-bas, qu’il y avait cette rivalité. J’ai commencé cette ligue dans la ligue en jouant, qui était ma troisième ligue avec le Barça. J’ai fini par jouer une Super Coupe dont nous étions champions. Après ça, je pars en Angleterre. Ce n’est pas qu’il ne participait pas. J’ai continué, j’ai continué à jouer de la même manière. Ce n’est pas qu’ils m’ont sorti, ce n’est pas que le pari du club était Marc».