Ibrahimovic rompre le silence : «J’ai vu Mbappé, Haaland, Foden et Pedri mais le meilleur…»

Interrogé sur un jeune footballeur actuel qui l’excite, le légendaire Zlatan Ibrahimovic a fini par lâcher deux noms précis.

Tout d’abord, la légende suédoise a souligné que Kylian Mbappé lui rappelle un peu l’éternel Ronaldo Nazário dans son style de jeu. Et puis il a dit qu’il aimait vraiment qu’Erling Haaland soit un footballeur qui ne fait pas de jeux supplémentaires parce qu’il ne pense qu’à marquer.

En résumé, Ibracadabra a reconnu qu’il croyait aussi que le champion du monde français et l’androïde norvégien sont les jeunes qui brillent le plus actuellement dans l’élite du football mondial. Selon l’interview partagée par CBS Sports :

Kylian Mbappé

«Je pense que Mbappé est un rappel de Ronaldo The Phenomenon. Il est très élégant dans son jeu.»

Erling Haland

«Quand on parle de jeunes joueurs, on parle aussi de Haaland. C’est bien parce que je pense qu’il est obsédé par les buts. Il ne fait pas plus que nécessaire. Il ne se concentre que sur les objectifs.

Il y a des joueurs qui pensent qu’ils sont capables de faire plus qu’ils ne le peuvent vraiment et ce n’est pas de l’intelligence. Et à Haaland, je vois de l’intelligence parce qu’il ne veut que marquer des buts et c’est la seule chose qu’il essaie de faire.»