Harry Kane demande patience aux Britanniques : «Pas de panique. Je comprends, mais…»

Le jeune attaquant portugais met en avant le rôle de CR7 dans l’intégration de nouveaux éléments.

João Félix garantit qu’il a été bien accueilli par Cristiano Ronaldo en équipe nationale. Le joueur de l’Atlético de Madrid a accordé une interview à ESPN Brasil, publiée ce samedi, et a garanti que Ronaldo est fondamental dans l’intégration des nouveaux éléments qui arrivent dans l’équipe du coin.

«Dès le début, il salue toujours ceux qui arrivent. Il les accueille, nous donne des conseils, nous aide à l’entraînement, ainsi qu’en dehors du terrain. Quand on est à table et tout le reste. Il nous aide avec tout ce qu’il faut», a expliqué João Félix, avant d’être interrogé sur la déclaration de Vitinha et Matheus Nunes.

«Si on va voir la sélection poste par poste, ils évoluent tous dans les meilleurs clubs du monde. Ils sont tous titulaires dans les meilleurs clubs du monde. On a une belle sélection et c’est pour profiter de ce qu’on ont», a conclu l’attaquant portugais que ce soir est peu confirmé contre la Tchéquie en raison d’une blessure.