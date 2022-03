Hailey Baldwin s’éclate au concert de Justin Bieber 3 jours après son hospitalisation (photos)

Hailey Baldwin était magnifique en chantant et en dansant dans la foule lors du dernier concert de Justin Bieber, dans une série de photos et de clips vidéo sur l’Instagram de Tyrell Hampton.

Hailey Baldwin, 25 ans, semble heureusement se remettre bien après avoir été hospitalisée avec un caillot de sang dans le cerveau la semaine dernière.

Le mannequin a assisté avec joie au concert de son mari Justin Bieber à Salt Lake City, dans l’Utah, le 13 mars, et a été vue en train de chanter et de danser sur plusieurs photos et clips vidéo sur l’histoire Instagram de Tyrell Hampton qu’il a publiée tout au long de la nuit.

La beauté avait l’air ravie de célébrer la musique de la chanteuse et portait un élégant gilet court noir et une minijupe en jean clair.

Elle portait également des chaussettes noires jusqu’aux genoux avec des bottes noires et gardait ses longs cheveux baissés avec le look.

À un moment donné, elle a posé avec un chapeau noir aux oreilles pointues et a souri à la caméra. Pour couronner le tout, elle a ajouté un joli rouge à lèvres rose qui allait parfaitement avec sa tenue.

La sortie de Hailey au spectacle de Justin intervient après qu’elle ait fait la une des journaux pour avoir révélé de manière choquante qu’elle était allée à l’hôpital et avait découvert qu’elle avait un «petit caillot de sang» dans le cerveau après avoir souffert de symptômes ressemblant à un accident vasculaire cérébral au petit-déjeuner.

«Jeudi matin, j’étais assise au petit-déjeuner avec mon mari», a-t-elle écrit dans un message publié sur Instagram le 12 mars. «Quand j’ai commencé à avoir des symptômes d’AVC et que j’ai été emmenée à l’hôpital. Ils ont découvert que j’avais souffert d’un très petit caillot de sang dans mon cerveau, ce qui a causé un léger manque d’oxygène. Mais mon corps l’avait passé tout seul et j’ai complètement récupéré en quelques heures.

«Bien que ce soit certainement l’un des moments les plus effrayants que j’aie jamais vécus, je suis à la maison maintenant et je vais bien, et je suis tellement reconnaissante envers tous les incroyables médecins et infirmières qui ont pris soin de moi!» elle a continué. «Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec des vœux et de l’inquiétude, et pour tout le soutien et l’amour.»

Peu de temps après que Hailey ait partagé la nouvelle, une source a déclaré à HollywoodLife que Justin était bien sûr inquiet pour sa femme lorsque l’urgence médicale s’est produite et qu’elle était «anxieuse, effrayée et stressée» pendant qu’elle la traversait.

«[Justin was] anxieux, effrayé et stressé, surtout une fois qu’ils ont découvert ce qui se passait, il prenait vraiment mal parce qu’il avait vraiment peur», a expliqué la source.

«Il y avait certainement beaucoup de prières et maintenant qu’elle va bien et loin de tout», il «se sent vraiment béni qu’elle aille bien, et il est vraiment heureux et si possible, l’aime encore plus.»