Hailey Baldwin hospitalisée : «Je prenais mon petit déjeuner avec Justin Bieber quand j’ai…»

Il a été révélé que Hailey Bieber avait été hospitalisée après avoir subi une «urgence médicale» qui a affecté les mouvements de son corps, selon des médias internationaux.

La femme de Justin Bieber a été admise à l’hôpital et les médecins pensent que ces symptômes pourraient être liés au COVID-19.

Selon les informations révélées par le Daily Mail, le mannequin a été admis dans un hôpital de la région de Palm Springs après s’être senti mal et avoir eu des difficultés à bouger son corps ; les symptômes qu’elle a ressentis seraient typiques d’une personne âgée, et non d’une jeune femme de 25 ans, une situation qui inquiète sa famille.

Hailey elle-même a décidé d’expliquer ce qui lui est arrivé et de clarifier son état de santé actuel . Dans une story Instagram, la femme de Justin Bieber a écrit :

«Jeudi matin, je prenais le petit-déjeuner avec mon mari quand j’ai commencé à avoir des symptômes d’AVC et j’ai été transportée d’urgence à l’hôpital. Là, ils ont découvert qu’un petit caillot de sang atteignait mon cerveau, ce qui provoquait un léger manque d’oxygène, mais mon corps s’est guéri de lui-même et j’ai complètement récupéré quelques heures plus tard.»

De même, elle a remercié le personnel médical de l’hôpital pour les soins qu’elle a reçus : «Malgré le fait que cela a été l’un des moments les plus terrifiants de ma vie , je suis maintenant à la maison et je vais bien et je suis très reconnaissante à tous les médecins incroyables .. et les infirmières qui ont pris soin de moi.»

Enfin, Hailey Bieber s’est émue des signes d’affection qu’elle a reçus de sa famille, de ses amis et de ses fans, qui s’inquiétaient pour sa santé.

«Merci à tous ceux qui m’ont envoyé leurs meilleurs vœux et qui se sont souciés de moi et pour tout le soutien et l’amour que vous m’avez apportés», a déclaré le mannequin de 25 ans.

Rappelons que Justin Bieber a reçu un diagnostic de COVID-19 il y a quelques semaines, une situation qui l’a amené à annuler plusieurs engagements de travail.

Pour cette raison, les médecins n’ont pas exclu que ce qui s’est passé avec Hailey soit le produit d’une séquelle cérébrale du coronavirus, c’est pourquoi ils ont effectué plusieurs tests pour déterminer si ladite maladie a quelque chose à voir avec cela.