Guerre en Ukraine : «Si Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires, les États-Unis et l’OTAN…»

Le partenaire de Cristiano Ronaldo a été présenté à la 79e édition du «Festival international du film de Venise» dans le plus pur style Audrey Hepburn.

La 79e édition du prestigieux «Festival international du film de Venise» est arrivée. Au cours des prochains jours, le tapis rouge de l’événement accueillera certains des acteurs, mannequins et influenceurs les plus reconnus internationalement.

Parmi eux, Georgina Rodríguez. Le partenaire de Cristiano Ronaldo est un habitué de «La Mostra» et l’une des personnalités qui éveille le plus la curiosité des gens puisque leur apparence ne laisse jamais personne indifférent.

A cette occasion, Georgina Rodríguez a opté pour un style qui a un certain rapport avec le septième art puisque sa robe et sa coiffure rappellent (et beaucoup) ce que portait l’actrice Audrey Hepburn dans l’un de ses films les plus emblématiques, «Breakfast at Tiffany’s».

Le mannequin a assisté à la première de «Tar», un film avec Cate Blanchett et réalisé par Todd Field, vêtue d’une robe en satin noir avec un décolleté fermé et une large fente latérale à partir de laquelle elle a montré sa jambe dans chacune de ses poses.

De plus, elle a couronné ce look avec un chignon haut accompagné d’une frange latérale qui pourrait éventuellement être un postiche.

Georgina Rodriguez a voulu donner à la robe une touche très personnelle avec un collier saisissant en or avec une fleur noire au centre.

Côté maquillage, l’influenceuse a également opté pour un smokey eye pour donner plus de force à son look et un rouge à lèvres au ton naturel.

