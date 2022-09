Grosse surprise : il vient d’annoncer sa retraite !

Après plusieurs mois de doute, il termine par prendre une grosse décision. Davide Santon a annoncé la fin de sa carrière de footballeur professionnel à l’âge de 31 ans.

Huit fois international italien, l’arrière droit avait pour point de mire la conquête du titre de champion d’Europe en 2010, à l’Inter Milan, où il était entraîné par José Mourinho. Après avoir rejoint Milan, Santon a déménagé à Newcastle et en 2018 a signé pour la Roma, où il est resté jusqu’à la fin de la saison dernière, lorsqu’il a mis fin à son contrat.

Maintenant, il quitte le football après ses blessures successives qu’il a subies ces dernières années. «Mon corps n’en peut plus, je n’ai plus de genoux, donc je dois raccrocher mes bottes. Ce n’est pas que je n’ai pas eu d’offres, mais je ne peux même plus passer les examens médicaux. Je risquais de jouer un match et de devoir arrêter les cinq suivants», a expliqué Santon à Tuttomercato .