Gonzalo Higuain avoue enfin la vérité : «voici les 2 successeurs de Cristiano et Messi…»

Après avoir analysé la brillante performance de son équipe dans la déroute (4-1) contre Manchester United, Pep Guardiola a de nouveau été interrogé sur l’énorme dispute qu’il mène -encore- avec Liverpool pour définir la Ligue des champions de Premier League.

Tout d’abord, le responsable de l’entité citoyenne a réaffirmé que ce qui le rend le plus fier en tant que DT, c’est de voir que, malgré tout ce qu’ils ont déjà accompli, leurs joueurs ne se relâchent pas et maintiennent le club dans la lutte pour le plus haut trophée du football anglais :

«Je l’ai dit plusieurs fois : ma plus grande réussite en tant que manager, c’est qu’après avoir remporté trois des quatre dernières Premier League, on continue à courir comme on court et on est là pour essayer de gagner à nouveau.

C’est le plus grand éloge. Habituellement, avec le succès viennent de mauvaises pensées et vous êtes confus en pensant à quelque chose que vous n’êtes pas. Ici, nous avons encore été assez humbles à chaque entraînement et match pour continuer là-bas».

Et puis il a confirmé que les Reds de Jürgen Klopp sont les rivaux les plus difficiles qu’il ait rencontrés de toute sa carrière :

«Si au final on ne peut pas gagner (la Premier League), c’est parce qu’on a un rival qui est l’adversaire le plus coriace que j’aie affronté depuis ma carrière d’entraîneur de 12 ou 13 ans. Ces dernières années, Liverpool a été exceptionnel, donc se battre avec eux, après tant de succès dans les compétitions nationales, c’est très bien. C’est la plus grande réussite que j’aie accomplie dans ma carrière.»

En Espagne, il a dû affronter le Real Madrid de José Mourinho, mais il est vrai que le temps qu’il a joué main dans la main contre le Liverpool de Klopp est plus long. En Premier League 2018/19, les Sky Blues ont remporté le trophée avec un seul point d’écart.

En Premier League 2019/20, les hommes d’Anfield ont soulevé le titre anglais en atteignant près de 100 points. Et en ce moment, en Premier League 2021/22, il semble que le champion sera à nouveau défini jusqu’à la dernière instance.