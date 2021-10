Gigi Hadid s’exprime après que Zayn Malik nie avoir «frappé» sa mère Yolanda

Après qu’un rapport ait affirmé que Zayn Malik avait «frappé» Yolanda Hadid, le représentant de Gigi a déclaré qu’elle était «uniquement concentrée sur le meilleur» pour sa fille Khai.

Gigi Hadid s’est exprimée à la suite d’informations faisant état d’une prétendue altercation entre sa mère, Yolanda Hadid, et son petit ami, Zayn Malik. Le mannequin, 26 ans, a publié une déclaration via son représentant le jeudi 28 octobre.

«Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai», a déclaré un porte-parole du représentant à E! Nouvelles. «Elle demande de l’intimité pendant ce temps.» Les commentaires de Gigi interviennent après qu’un rapport de TMZ a déclaré que Zayn avait «frappé» Yolanda la semaine dernière.

Le chanteur de «Pillowtalk» a «fermement» nié ces allégations dans une déclaration au point de vente, et a déclaré que «pour le bien de ma fille [ Khai ], je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et bougera vers la guérison de ces problèmes familiaux en privé.

Zayn a également abordé les allégations dans une déclaration qu’il a partagée sur Twitter après la publication du rapport de TMZ. «Comme vous le savez tous, je suis une personne privée et je veux vraiment créer un espace sûr et privé dans lequel ma fille grandira. Un endroit où les questions familiales privées ne sont pas jetées sur la scène mondiale pour que tous puissent fouiller à part», a-t-il écrit.

«Dans un effort pour protéger cet espace pour elle, j’ai accepté de ne pas contester les réclamations résultant d’une dispute avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines.»

L’ancien membre du groupe One Direction a poursuivi: «C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous restaurer dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille dans un manière dont elle le mérite, cela a été «divulgué» à la presse. J’espère cependant que toutes les personnes impliquées seront guéries par les mots durs partagés et, plus important encore, je reste vigilant pour protéger Khai et lui donner l’intimité qu’elle mérite.

Zayn et Gigi sont ensemble par intermittence depuis fin 2015. En septembre 2020, Gigi a donné naissance à Khai. Au cours de l’année qui a suivi, les proches de Gigi, dont Yolanda, sa sœur Bella Hadid et son frère Anwar Hadid, ont passé des moments privilégiés avec bébé Khai. On ne sait pas encore si Gigi et Zayn sont toujours ensemble.