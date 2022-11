Gérard Piqué lâche la vérité : «Je veux voir Sergio Ramos au Mondial 2022…»

La légende du football mondial, Edson Arantes do Nascimento, connu dans le monde entier sous le nom de Pelé, a avoué, ce jeudi que l’équipe brésilienne remportera la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«Vous pensez peut-être que je suis trop confiant, mais je sens qu’on va revoir le Brésil gagner», a déclaré le triple champion du monde (1958, 1962 et 1970), aujourd’hui âgé de 82 ans, dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

L’ancien joueur de Santos et New York Cosmos (USA) âgé de 82 ans était impatient de voir les débuts de la canarinha le 24, contre la Serbie, dans le groupe G, qui comprend également la Suisse et le Cameroun.

Le triple champion du monde poursuit sa convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale l’année dernière pour une tumeur à l’intestin et un traitement de chimiothérapie ultérieur.