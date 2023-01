Gerard Piqué était de nouveau en colère pour une raison inhabituelle

L'épouse de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a montré un certain soutien à Shakira après avoir partagé un message du Nouvel An dans lequel elle faisait référence à la trahison de Gerard Pique, son ancien partenaire. Pique et Shakira se sont séparés en 2022 et la rumeur veut que Pique l'ait trompée. Pique a été le coéquipier de Messi à Barcelone…