Gerard Piqué et Shakira font la fête ensemble ? Découvrez la raison qui les unirait

Dans tout le scandale qui a été vu dans ce couple dont les médias se sont en partie chargés de détailler tout ce qu’ils ont fait, l’une des raisons pour lesquelles la chanteuse et l’ex-footballeur seront toujours unis sont les enfants qu’ils ont tous les deux en commun.

Depuis le début de la séparation, au-delà du traitement entre eux, la priorité des deux a toujours été Sasha et Milan. La réalité est qu’ils l’ont montré à plus d’une occasion lors d’événements sportifs où, bien qu’éloignés, Shakira et Piqué ont été présents à plusieurs reprises.

Aujourd’hui, le fils aîné de Shakira et Piqué fête ses 10 ans et tout indique que ce sera l’un des premiers anniversaires que les enfants verront leurs parents séparés. Cela est dû au fait que cette semaine les enfants sont avec Gerard Piqué et que l’aîné passera son anniversaire avec son père.

On ne sait pas encore ce que Piqué a organisé, puisqu’il est hautement improbable que le chanteur et l’ex -footballeur soient au même événement, mais il est plus certain que Joan Piqué et Monserrat Bernardeau profitent de l’enfant.

On ne sait pas non plus si Clara Chía sera avec eux. Le plus drôle, c’est qu’il semble que l’arrangement permette à chacun d’eux de profiter de l’un des anniversaires de leurs enfants, en l’occurrence Gerard Piqué, et la semaine prochaine ce sera Sasha qui fêtera son anniversaire et le fêtera avec sa mère, puisque cela correspond qu’elle ait les enfants ce jour-là.

Le travail que Shakira et Piqué présentent est que leurs enfants s’amusent au maximum et puissent s’amuser malgré la séparation de leurs parents. Je ne sais encore rien des préparatifs que les deux ont organisés pour les enfants, mais il est fort probable que la chanteuse ne manquera pas la célébration des deux enfants les plus importants pour elle.

La décision de Shakira

Pour le moment, Piqué peut profiter beaucoup plus de ses enfants grâce à la décision prise par le Colombien de retarder son voyage. Bien qu’il ait déjà tout organisé, cela a dû être temporairement suspendu en raison de la grave situation de santé dans laquelle se trouve son père.

Cela permet à l’homme d’affaires de passer plus de temps avec ses enfants, avant leur départ pour Miami, et à ses grands-parents de profiter de leurs petits-enfants. Il n’y a toujours pas de nouvelle date de voyage, mais le transfert du père de Shakira en avion était très risqué pour sa santé.