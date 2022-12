Gerard Piqué et Clara Chía règlent les rumeurs

L’ex-footballeur et sa compagne ont été vus à l’aéroport de Barcelone pour profiter d’un voyage romantique avec Prague comme destination.

Gerard Piqué et Clara Chía n’ont pas eu besoin de déclarations ou de messages sur les réseaux sociaux pour démentir tout type de crise entre eux. L’émission Socialité assurait jeudi dernier que l’ancien footballeur barcelonais aurait mis fin à la relation et soulignait que Shakira lui manquait soi-disant, mais quelques heures seulement après la révélation de l’information, les deux ont été vus se tenir la main et partager des gestes d’affection tout en regardant pour leur porte d’embarquement.

Les témoins qui ont assisté à leur promenade dans le terminal assurent qu’à tout moment il y avait beaucoup d’attention et beaucoup de caresses, rien qui montre un quelconque type de crise ou de rupture comme cela avait été spéculé, surtout après qu’ils aient été vus se disputer dans les rues de Barcelone. Ainsi, et profitant du pont, tous deux sont montés à bord d’un avion et se sont dirigés vers Prague pour un week-end très spécial.

De cette façon, Piqué et Clara Chía dissipent complètement certaines rumeurs qui mentionnaient Shakira et qui sont survenues quelques jours seulement après que le chanteur et l’ancien footballeur ont définitivement scellé leur accord de divorce.

L’entourage de Gérard dément également ces rumeurs et selon le journal El de Catalunya tous deux passent le plus de temps possible ensemble, Clara passe plusieurs jours par semaine dans l’appartement de la rue Muntaner où Piqué a établi son adresse et lundi dernier ils ont dîné au Koya Izakaya restaurant au centre de Barcelone.

Shakira à Rome

Si Gerard Piqué est parti à Prague, Shakira est partie à Rome accompagnée des enfants du couple, Milan et Sasha. Vêtue d’un chapeau qui cachait ses longs cheveux et portant également des lunettes, l’artiste colombienne a tenté de se cacher des regards indiscrets tout en profitant de l’un des nombreux charmes monumentaux que possède la capitale italienne.