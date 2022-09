Gerard Piqué et Clara Chía : ils divulguent des photos privées du couple au mariage de leurs amis

Trois semaines après que le couple a fait la une d’un important magazine, de nouvelles photos de l’événement auquel ils ont assisté circulent déjà sur les réseaux.

Trois semaines se sont écoulées depuis que Gerard Piqué et Clara Chía Martí ont fait la couverture du magazine Hello! avec quelques photos qui ont été prises à l’arrivée au mariage de deux grands amis du footballeur, Albert Pedret et Anna Tormo.

Ces images ont provoqué un grand scandale car c’était la première fois que les caméras des paparazzi Jordi Martin montraient en public le visage de la femme qui a été identifiée comme la troisième en discorde entre la relation entre Piqué et Shakira.

Jusqu’à présent, peu de détails sont connus sur ledit événement, cependant, de nouvelles photos du couple du moment profitant de la fête en compagnie de leurs amis ont fuité sur les réseaux sociaux.

On sait qu’ils sont du mariage auquel ils ont assisté car ils portent les mêmes tenues avec lesquelles ils ont été représentés pour le célèbre magazine

Ces nouvelles photos ont suscité la polémique puisqu’elles ont été révélées quelques jours seulement après que le joueur de Barcelone a demandé par le biais d’une déclaration la confidentialité et le respect de sa vie amoureuse, après un harcèlement constant par les médias dans sa tentative d’en savoir plus sur sa nouvelle romance.

«Gerard Piqué a toujours respecté l’activité des médias et leur droit à l’information, et est pleinement conscient du rôle fondamental qu’ils jouent dans notre société. Cependant, ces dernières semaines, il y a eu des ingérences qui dépassent les limites de la légalité, pour lesquelles notre client a été contraint de demander des mesures conservatoires d’éloignement et d’intenter une action en justice contre ceux qui altèrent leur vie familiale et violent les droits de leurs enfants», dit le communiqué publié par l’équipe juridique du joueur.