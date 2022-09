Georgina Rodriguez sort du silence : «Je le jure et je le répète. Cristiano Ronaldo me verse…»

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont décidé de raconter les détails de leur vie personnelle à travers une émission de téléréalité diffusée en première sur Netflix, dans laquelle ils ont clairement indiqué qu’ils étaient très heureux avec la famille qu’ils avaient créée.

Maintenant qu’ils sont sur le point de recevoir leurs jumeaux, d’autres secrets de leur relation ont été révélés, en particulier ceux qui ont à voir avec l’économie familiale, à laquelle chacun contribue à sa manière.

C’est que Georgina Rodríguez reçoit une somme d’argent pour ses publications sur Instagram, où elle compte plus de 36 millions de followers, elle est également chargée d’élever ses quatre enfants, un travail qu’elle décrit comme l’un de ses favoris.

Pour cette raison, Cristiano Ronaldo verse à son partenaire une allocation de 100 000 euros par mois, afin qu’il puisse l’utiliser pour acheter et payer toutes les dépenses dont ses enfants ont besoin pour mener une vie aussi confortable que possible.