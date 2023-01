Georgina Rodriguez, Kim Kardashian, Khloe kardashian…Les célébrités qui ont eu des enfants grâce à une mère porteuse

Après que Paris Hilton a annoncé qu’elle et son mari, Carter Reum étaient devenus parents, PEOPLE a confirmé que l’arrivée du bébé s’était faite par l’intermédiaire d’une mère porteuse.

De plus en plus de célébrités choisissent cette option pour agrandir leur famille. Certaines ont traversé des moments si difficiles lors de leurs premiers accouchements qu’elles ont opté pour la mère porteuse.

Kim Kardashian a révélé que lors de ses deux grossesses avec North et Saint, elle avait eu de graves complications de santé, de sorte que ses enfants Chicago et Psalm sont nés d’une mère porteuse.

Sarah Jessica Parker, Priyanka Chopra, Ricky Martin, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo , entre autres célébrités ont choisi cette façon de recevoir leurs enfants.

Kim Kardashian et ses enfants

Kim Kardashian et Kanye West sont les parents de North West, Saint, Chicago et Psalm. Au cours de ses deux premières grossesses, la femme d’affaires a souffert de graves complications de santé, telles que la prééclampsie et le placenta accreta.

Dans ce contexte, ses médecins lui ont dit qu’une troisième grossesse serait trop risquée, alors elle et Kanye ont choisi d’avoir leurs troisième et quatrième enfants avec une mère porteuse.

Khloe kardashian

Khloé Kardashian a également utilisé cette méthode pour avoir son deuxième enfant. La première fois qu’elle a fait ses débuts en tant que mère, c’était en avril 2018, lorsqu’elle a eu le petit True avec Tristan Thompson.

En 2021, elle et le basketteur ont conçu un bébé grâce à une mère porteuse. En août 2022, ils annoncent la naissance de leur petit garçon, qui porte le prénom de Bruno.

Priyanka Chopra et Nick Jonas

En janvier de l’année dernière, Nick Jonas et l’actrice Priyanka Chopra ont révélé la naissance de leur première fille, la petite Malti Marie. Dans un article de mai 2022, le couple a révélé que leur fille avait passé plus de 100 jours en soins intensifs néonatals.

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick

En octobre 2002, Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick sont devenus parents de James Wilkie, qui est devenu leur premier-né.

Sept ans plus tard, en 2009, le couple a décidé d’agrandir sa famille et en juillet de cette année, ils ont accueilli leurs jumelles, Tabitha Hodge et Marion Loretta, par maternité de substitution.

Nicole Kidman et Keith Urban

Nicole Kidman et Keith Urban sont devenus parents pour la première fois en 2008 de Sunday Rose. Leur deuxième fille, Faith Margaret, est arrivée en 2010 mais par l’intermédiaire d’une mère porteuse. En février 2011, l’actrice a confié à 60 Minutes qu’elle avait vécu «une montagne russe avec l’infertilité».

James Rodriguez

De sa relation avec Daniela Ospina , le footballeur James Rodríguez est devenu le père de Salomé, qui a actuellement neuf ans.

En octobre 2019, le footballeur colombien révélait qu’il était devenu le papa du petit Samuel, par l’intermédiaire d’une mère porteuse.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo et leurs enfants

Cristiano Ronaldo a lui aussi recouru à cette méthode pour avoir sa grande famille. Junior, 12 ans, ainsi que les jumeaux Eva María et Matteo, cinq ans, ont été conçus par une mère porteuse.

Pendant ce temps, Alana Martina, cinq ans, et la petite Bella Esmeralda, neuf mois, sont les enfants biologiques de Georgina Rodríguez, sa compagne actuelle.

Miguel Bosé et ses quatre enfants

D’autres, comme Miguel Bosé et son ex-compagne Nacho Palau, ont également eu recours à la maternité de substitution pour fonder une famille.

Diego et Tadeo sont les fils du chanteur, tandis qu’Ivo et Telmo sont de Nacho. Les enfants n’ont que sept mois d’écart, ils ont donc pratiquement le même âge.

La relation entre Bosé et Palau s’est rompue, de sorte que le chanteur vit au Mexique avec Diego et Tadeo, tandis qu’Ivo et Telmo résident dans une ville de Valence, selon le portail MDZ.

Ricky Martin et Jwan Yosef

Ricky Martin avait de grands désirs d’être père. En août 2008, le chanteur révèle qu’il est devenu père de jumeaux, Valentino et Matteo.

Fils de Ricky Martin

En octobre 2019, le couple a annoncé la naissance de leur quatrième enfant, le petit Renn. Avec l’arrivée du bébé, ils sont devenus une grande famille de six personnes.

Elton John et David Furnish

Elton John et David Furnish ont accueilli leur premier enfant, Zachary, en décembre 2010 via une mère porteuse. Trois ans plus tard, le couple a accueilli leur deuxième fils, Elijah Joseph.