Gareth Bale annonce l’ouverture de son entreprise controversée à Bristol

Georgina Rodriguez a été l’une des célébrités les plus transparentes avec son histoire d’amour avec Cristiano Ronaldo, qui nous a rapprochés de sa vie personnelle et a récemment révélé l’un des gestes les plus romantiques dont la star du football l’a fait tomber amoureuse.

Alors qu’on pensait déjà tout savoir sur la relation avec les Portugais, on a récemment découvert qu’elle est bien plus romantique qu’on ne l’avait imaginé.

C’est ainsi que Cristiano Ronaldo est tombé amoureux de Georgina Rodríguez

Dans une interview, la célèbre a commenté que lors de leurs premiers rendez-vous, Ronaldo avait l’habitude d’aller chez elle pour aller dîner.

Alors cher lecteur, oubliez le typique; «Je te vois au milieu», le moment est venu de recevoir plus d’attention et d’accepter que ce prétendant te traite avec plus de gentillesse.

Qu’ils viennent me chercher à un rendez-vous ?

La première chose que vous devez savoir est que le plus important est ce que vous ressentez par rapport à ce qu’ils viennent chez vous pour vous, j’adore cette attention, cependant, lors des premiers rendez-vous, je préfère arriver séparément à l’endroit. Vous, que pensez-vous du geste de Cristiano Ronaldo que votre petit ami devrait également avoir ?