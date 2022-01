Frenkie De Jong fait passer un message limpide sur sa situation au Barça

Désormais, il va donc falloir compter sur Sergio Ramos au PSG. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino. Au micro de Prime Vidéo, l’Argentin s’est d’ailleurs confié sur le grand retour de son défenseur central, expliquant :

«Content de voir que Ramos a joué 90 minutes ? Bien sûr, c’est important pour lui de finir le match. C’est bien pour lui qu’il ait pu le faire, et encore plus avec le but qu’il a marqué, validant le tout. Il était bien jusqu’à la fin de la rencontre. Nous lui avons demandé s’il se sentait capable, et il nous a répondu qu’il pouvait encore jouer. Il l’a bien fait. Nous allons continuer à travailler sa forme physique, elle va encore s’améliorer».

En conférence de presse, Pochettino en a également rajouté une couche à propos de Ramos, confiant : «Ramos monte en puissance ? Clairement, oui. Tout joueur, lorsqu’il accumule les matchs et les minutes de jeu en compétition avec continuité, monte en puissance, oui».