Frank Lampard : «Messi ou Ronaldo ? J’ai toujours été un homme…»

«(Lionel) Messi ou (Cristiano) Ronaldo ?, était ce que l’historique Gary Neville a demandé à Frank Lampard, dans une dynamique de questions rapides pour The Overlap.

Et bien que ces dernières années, il ait toujours choisi Lionel Messi sans aucune hésitation, le meilleur buteur de Chelsea, qui vient de devenir le nouveau manager d’Everton, a reconnu qu’il avait récemment fait un nouveau bilan et accepté que, maintenant, je voterais peut-être en faveur de Cristiano Ronaldo pour sa capacité à devenir un géant dans les moments les plus importants.

C’est vrai, la légende anglaise a ouvertement déclaré qu’El Bicho avait réussi à changer un peu d’avis dans l’éternel débat sur qui est le plus grand footballeur du moment.

«Messi ou Ronaldo ? J’ai toujours été un homme Messi. J’ai récemment vu votre débat avec Carra (Jamie Carragher) et… maintenant je pense qu’en raison des contributions de Ronaldo, de ses chiffres et de ses buts dans les grandes finales et demi-finales, je pense que peut-être maintenant je vais lui donner l’avantage», était la mise à jour qui Des lampes partagéesen fin d’année dernière, sur la chaîne officielle de The Overlap.

La plupart des personnalités qui se positionnent dans ce différend ne changent généralement pas de position car elles évaluent la carrière globale des deux joueurs.

Cependant, Lampard a clairement indiqué avec cette opinion qu’il met constamment à jour ses évaluations dans le monde du football, nous verrons donc s’il partage des conclusions plus approfondies sur le sujet plus tard. Pour l’instant, il faudra aussi lui donner son ticket pour la Team Ronaldo.