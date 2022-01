France : «Je suis un attaquant moderne, qui peut…», Mbappé juge sa progression

«(Cristiano) Ronaldo vs (Lionel) Messi, qui est le meilleur ?», c’est la question qui a été posée directement à Wayne Rooney lors de son passage sur le podcast Pardon My Take pendant son aventure en Major League Soccer. Et le fait est que la légende anglaise n’a pas hésité à répondre.

Bien que beaucoup s’attendaient à ce qu’il reste avec Cristiano Ronaldo parce qu’il était son coéquipier et qu’il a gagné absolument tout en club en l’ayant comme partenaire offensif, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United a reconnu qu’il fait partie de l’équipe Messi.

Et il ne s’est pas arrêté là. En plus d’assurer que le capitaine de l’Argentine lui semble le meilleur dans la dispute directe avec Cristiano Ronaldo, il l’a également placé comme le plus grand de tous les temps.

«Ronaldo ou Messi ? Messi», a immédiatement répondu Rooney, dans une vidéo (2018) publiée sur le compte officiel de Pardon My Take. Et lorsqu’on l’a interrogé sur la rapidité de sa réponse malgré le fait qu’il ait été le coéquipier de CR7, le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre a terminé :

«Oui, je crois que je l’ai déjà dit. Cependant, ce sont probablement les deux meilleurs footballeurs qui aient jamais joué. Je pense simplement que Messi, à mes yeux, est le plus grand de tous les temps.»

Comme Rooney l’a lui-même mentionné à l’époque, ce n’était pas la première fois qu’il identifiait Messi comme The GOAT. Lorsqu’il était encore joueur de Manchester United, il avait déclaré.

«Messi ou Cristiano Ronaldo ? Messi. À mes yeux, Messi est le meilleur de tous les temps. (Ce qui fait de lui le meilleur), c’est sa façon de jouer, les buts qu’il marque, et tout ce qu’il fait est spectaculaire.»

En conclusion, pour Wayne Rooney, il n’y a pas de débat. Une admiration totale pour Cristiano Ronaldo. Toutefois, personne ne l’a autant épaté que Lionel Andrés Messi Cuccittini.