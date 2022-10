Florentino Pérez : le président du Real Madrid opéré d’un nodule pulmonaire

La tumultueuse fin d’histoire d’amour tourne au vinaigre entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Un divorce semble inéluctable et le joueur aurait également décidé de licencier celle qui était son agent.

Il y a un an, Mauro Icardi et Wanda Nara avaient connu une très sérieuse crise de couple. La femme du joueur appartenant au Paris Saint-Germain avait découvert des messages échangés entre son mari et une certaine China Suarez.

Sur les réseaux sociaux, Icardi et son épouse avaient exposé leurs états d’âme et s’étaient finalement rabibochés. Mais le 23 septembre dernier, les choses ont pris une tournure bien différente, au moment où Wanda Nara a indiqué publiquement qu’elle se séparait de son conjoint.

Après avoir nié l’évidence, Mauro Icardi a fini par l’accepter. À sa manière, puisqu’il serait bien décidé à entrer en guerre avec sa probable future ex.

Des informations venues de Turquie font en effet état de l’intention du joueur prêté à Galatasaray de rompre tous ses liens avec Wanda Nara, qu’ils soient personnels ou professionnels. Le site Hurriyet.com.tr indique par exemple que «le célèbre couple va bientôt s’affronter dans une affaire de divorce».

En parallèle, Wanda Nara aurait émis une facture d’un montant d’un million d’euros correspondant à ses émoluments dans la concrétisation du prêt de son footballeur de mari à Galatasaray. Mais Mauro Icardi aurait purement et simplement rejeté la demande selon le média qui ajoute que pour l’Argentin, celle-ci serait illégale.

Wanda veut être payée

Il est ainsi précisé qu’ «Icardi ne veut pas que Galatasaray paie Wanda Nara». Cette dernière aurait pourtant demandé à ce que le million «soit déposé sur son compte dans les plus brefs délais».

La guerre semble donc bel et bien déclarée entre les deux anciens amoureux, par ailleurs parents de deux filles (Wanda Nara est également la mère des trois garçons qu’elle a eu avec Maxi Lopez qu’elle avait quitté pour Mauro Icardi). De l’amour à la haine, il n’y a souvent qu’un pas qui parait désormais proche d’être franchi.