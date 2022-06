Florentino Pérez a été interrogé sur Lionel Messi et a surpris tout le monde

De rejeter le FC Barcelone à la dernière minute à être l’une des signatures vedettes du PSG lors de la saison 2021-22 récemment terminée, à être élu la pire recrue de l’année. Voilà en résumé l’aventure du Néerlandais Georginio Wijnaldum dans le football gaulois, qui «l’a puni» après cette première année pour ne pas avoir répondu aux attentes. Et c’est que Wijnaldum est allé de mal en pis avec le club parisien et aujourd’hui on ne sait pas ce qu’il adviendra de son avenir.

Wijnaldum avait été libéré de Liverpool en juin 2021 après avoir rejeté plusieurs fois les renouvellements parce qu’il voulait essayer de nouvelles choses. Ce qui est curieux, c’est qu’il semblait qu’il avait tout arrangé avec le FC Barcelone pour aider au milieu de terrain.

Le PSG y a mis la queue pour «voler» une autre signature du club catalan, sans parler de ce qui arrivera plus tard à Messi. La vérité est que le PSG a offert à Wijnaldum beaucoup plus d’argent, deux fois plus, et le joueur n’a pas hésité.

Il a apposé sa signature et arboré son plus beau sourire devant les caméras : «C’était très difficile. J’ai négocié pendant 5 semaines jusqu’à ce que je prenne une décision finale. Le PSG a été un peu plus rapide et le projet qu’ils m’avaient appelé. décision difficile parce que Barcelone Il s’intéressait beaucoup à moi», avait-il expliqué à l’époque.

L’échec de l’année en Ligue 1

Désormais, le site spécialisé dans le football français en anglais Get French Football News a élu Wijnaldum «l’échec de la saison 2021-22» avec plus de 100 000 votes et experts dans le domaine, dans une série spéciale de récompenses pour le plus remarquable de la Ligue 1, positivement et négativement.

Wijnaldum a disputé 18 titularisations et 13 remplaçants en Ligue 1 mais son influence sur l’équipe était faible, presque nulle. Ni attrayant en attaque, encore moins en défense. En effet, quelques mois après son arrivée, il commençait déjà à montrer son désaccord avec les décisions de l’entraîneur de le remplacer :

«Je ne peux pas dire que je suis complètement content. Parce que la situation n’est pas ce que je voulais. football et je vais devoir apprendre à y faire face. Je suis un battant. Je dois garder une attitude positive et travailler dur pour le résoudre», avait-il déclaré pour le milieu néerlandais NOS. Son mécontentement était proportionnel à son niveau, s’aggravant.

Georginio Wijnaldum au PSG n’a pas convaincu.

Si rien d’étrange ne se passe, il continuera au PSG, club avec lequel il a un contrat jusqu’en juin 2024, mais les personnes intéressées peuvent se renseigner sur lui. En effet, Newcastle United était intéressé en ce début d’année 2022 mais n’a pas avancé.