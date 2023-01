Flor Vigna brise le silence : «quand j’avais 18 ans, mon ex me chiait dessus avec un…»

Comme Shakira, Flor Vigna a révélé qu’il lui avait été infidèle et elle le dira dans une chanson. La chanteuse a averti que dans les prochaines heures, elle racontera en détail la tromperie qu’elle a subie dans une relation importante.

Les ex de Flor Vigna tremblent ! C’est que la chanteuse a annoncé qu’ils lui avaient été infidèles et que le mercredi 18 janvier à 21h00, elle va allumer le ventilateur et mettre le feu à tous ceux impliqués dans ce complot de tromperies et de mensonges orchestré par un petit ami et une personne très proche d’elle.

«Quand j’avais 18 ans, mon ex me chiait dessus avec un ami», a annoncé la petite amie de Luciano Castro à travers une vidéo qu’elle a téléchargée sur son compte Instagram, avec laquelle elle a dit qu’elle était sur le point de lancer Lottery. Un sujet qui, a avancé Flor, traite de la façon dont il est devenu autonome à la suite de cette trahison.

«J’étais très déprimé et la seule chose qui m’a sauvé était d’être obsédé par mon rêve. A 19 ans, j’ai gagné ma première bourse à l’académie de danse, théâtre et chant. À 20 ans je suis entrée dans Combat et je n’ai pas arrêté de faire ce que je voulais faire», a poursuivi l’artiste, racontant avoir dédié une chanson à cet idiot.

Vigna a précisé que les paroles de sa chanson avaient une égérie dans des événements réels. «J’ai été inspiré par les moments durant lesquels j’ai pleuré, les fois où j’ai pensé que je n’allais pas pouvoir, à quel point je me sentais insuffisant et comment après quelques années j’ai complètement renaître», a-t-elle ajouté.

«Cette crise est devenue ma plus grande loterie. J’ai commencé à me prioriser et à créer mon rêve en dessous de tout. Aujourd’hui, je continue à me battre pour cela et quand je suis faible, je me souviens de Florcita, 18 ans, qui pourrait aussi, comme vous et moi, nous pourrons aussi avec ce que nous avons devant nous aujourd’hui», a-t-elle conclu dans sa vidéo.