FC Barcelone : la réponse fantastique de Xavi sur la possession de balle

Le FC Barcelone a clôturé le derby face à l’Espanyol avec 66% de possession de balle. Et comme Xavi adore dominer les matchs grâce au ballon, ils lui ont demandé, en conférence de presse, si c’est un pourcentage qui lui convient ou si l’idée est d’aller plus loin.

Hernández a répondu par catégorie. Et il a clarifié quelque chose de très important : il ne s’agit pas d’avoir le ballon juste pour l’avoir. Il ne cherche pas une domination stérile. En fait, il espère que son équipe, avec le temps, sera beaucoup plus courageuse, audacieuse et agressive.

«Le seuil se situe entre 60% et 80%, car au final il y a un opposé, qui vous l’enlève, qui ne le perd pas. On parle de footballeurs qui ont un haut niveau. Mais bon, plus que la possession, ce qui est très bien, c’est la possession pour engendrer des choses. Que la possession serve à être mieux que le contraire et à générer des choses. Et je crois que beaucoup plus peut être généré en attaque. Il faut oser plus : 1 contre 1, un mur. Je pense qu’on pourrait risquer plus en attaque. Mais c’est une question de confiance et de temps».

Le FC Barcelone n’a remporté qu’un seul titre au cours des deux dernières saisons : la Copa del Rey. Xavi cherchera, petit à petit, à redonner de l’importance au club de ses amours.