Facture des femmes ! La fortune de Shakira balaie celle de Gérard Piqué

Gerard Piqué et Shakira formaient l’un des couples les plus solides de l’industrie du football et du divertissement.

Le chanteur et l’ancien footballeur se sont croisés en 2010 grâce à la Coupe du monde en Afrique du Sud, où le Colombien était en charge de la chanson officielle «Waka, Waka (This time for Africa)», tandis que l’Espagnol a soulevé la Coupe du monde avec l’équipe nationale espagnole.

La relation a été confirmée en mars 2011 et a pris fin à la mi-2022 après une prétendue infidélité de l’ancien joueur avec l’étudiante de 23 ans, Clara Chía.

Depuis que la Colombienne et l’Espagnole ont annoncé leur séparation, Shakira n’a pas hésité à lui lancer diverses fléchettes à travers sa musique ; la 53e session avec Bizarrap étant la plus récente.

Pendant 3 minutes 33 minutes, l’interprète de ‘Monotonía’ se lance avec tout contre son ex-partenaire, alors qu’elle parle de la détérioration de sa relation et de la façon dont elle a surmonté l’infidélité et la rupture.

Parmi les répliques les plus mémorables, «Les femmes ne pleurent plus, la facture des femmes» se démarque, ce qui nous amène à la question suivante : Comment la succession millionnaire de Shakira et Piqué a-t-elle été répartie après le divorce ? Qui a le plus de chance ?

Shakira contre. Piqué : Qui a le plus de chance ?

Avec près de 30 ans de carrière artistique, la fortune de Shakira est «clairement» supérieure à celle de Piqué… Et de beaucoup ! Selon Celebrity Net Worth, un site spécialisé dans la fortune des célébrités, la Colombienne a une valeur nette de 300 millions de dollars, se positionnant comme la deuxième chanteuse latine la plus titrée de l’histoire, juste derrière Gloria Estefan.

En ce qui concerne la fortune de Gerard Piqué et selon le site Web susmentionné, l’ancien joueur de football a une valeur nette de 80 millions de dollars, résultat de sa carrière impeccable dans l’industrie du football. En couple, l’artiste et l’ancien athlète avaient une immense valeur nette de 380 millions de dollars.