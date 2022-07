Erling Haaland lâche la vérité : «C’est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario…»

Alors que Shakira et Piqué sont en négociation pour parvenir à un accord concernant la garde de leurs deux enfants, il y a d’autres informations qui révèlent que les deux peuvent se réconcilier.

Selon l’émission YouTube Gossip no like, la belle-famille des deux ne prendrait pas du tout bien la séparation. Il tenterait de s’impliquer pour qu’il y ait une réconciliation. C’est quelque chose qui n’est pas privé non plus, puisque la mère de la chanteuse le dit toujours.

Selon les journalistes de cette émission, les parents de Shakira aimeraient que les choses soient arrangées. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque les parents de Piqué ne s’entendent pas non plus avec tout ça et n’auraient pas accepté de rencontrer le supposé nouveau partenaire du footballeur.

Car, selon les informations, ce qui inquiète le plus les proches, c’est ce qui pourrait arriver aux deux enfants de l’ancien couple. Sasha et Milan pourraient aller vivre avec sa mère à Miami, ce qu’elle ne veut pas et se bat par tous les moyens pour éviter le footballeur.

Les négociations continuent, pour tenter de parvenir à un accord de séparation. Shakira et Piqué sont aussi très inquiets pour leurs parents, qui souffriraient de cette rupture et qui aimeraient qu’ils se remettent ensemble.