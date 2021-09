Erika Choperena : la célébration effusive de la femme d’Antoine Griezmann après son but

L’Argentin a marqué un grand but, mais a laissé une autre image très curieuse lors du match contre Manchester City.

Leo Messi a marqué un superbe but contre Manchester City lors de la victoire 2-0 du PSG au Parc des Princes. Il ne l’a fait en aucune façon, puisqu’il a marqué un but après avoir combiné avec Mbappé. Cela a été son premier but avec le maillot du PSG et a servi à condamner le match contre Guardiola’s City.

Cependant, il y a eu une autre image qui a attiré autant d’attention que le but de l’Argentin. Et c’est que presque à la fin de la rencontre, dans une faute directe de Manchester City, Messi s’est chargé de s’allonger derrière la barrière pour éviter un tir bas du tireur.

L’image semble surprendre même les joueurs du PSG eux-mêmes. En témoigne le visage d’Ander Herrera et le geste de Neymar.

En fait, l’Argentin a été l’un de ceux qui ont forcé les défenses à prendre cette mesure pour empêcher le ballon de passer sous la barrière en cas de faute. Maintenant, il doit être de l’autre côté.