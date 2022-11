Équipe de France : énorme coup dur, Karim Benzema forfait pour la Coupe du monde

Selon la presse ibérique, la relation entre Gérard Piqué et Clara Chía ne marche pas comme sur des roulettes. Le couple aurait eu des disputes tout récemment en sortant d’un restaurant.

Gérard Piqué et Shakira ont résolu leurs problèmes concernant la garde de leurs enfants avec l’accord de divorce récemment signé. Et quand il semblait qu’avec cet accord, Gerard Piqué avait réglé ses problèmes, maintenant ce qui pourrait être sa première crise relationnelle avec Clara Chía, sa partenaire actuelle, a été révélé

Ce qui jusqu’à présent n’était vu dans le couple que du rire, du bonheur et de l’affection entre eux. Mais certaines images montrent que ce qui devait être un rendez-vous amoureux aurait pu se terminer en discussion. L’émission Y ahora Sonsoles a analysé ces nouvelles images qui leur étaient venues d’une éventuelle discussion entre le couple Piqué et Chía.

Selon l’émission Antena 3, «la relation entre Gerard Piqué et Clara Chía n’est pas aussi idéale qu’ils veulent nous le faire croire». Dans les images qu’ils ont diffusées dans l’émission, ils ont expliqué que : «Le couple sort d’un restaurant en se tenant la main, mais le visage de Clara Chía reflète la tristesse. Piqué tient son sac et semble lui dire quelque chose. Mais elle, tête baissée et fronçant les sourcils , elle ne peut même pas le regarder en face».