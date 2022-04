En mode papa : la curieuse vidéo de Lionel Messi à côté de ses enfants devenue virale

La relation de l’acteur de SNL avec la femme d’affaires de SKIMS prend de plus en plus un profil plus sérieux et avec ce fait qu’ils se connaissent au niveau familial, cela donne le sentiment que peu à peu la romance se consolide en quelque chose de plus sérieux.

Le lien de Kim Kardashian avec Pete Davidson ne fait que se renforcer alors que la fondatrice de Skims a récemment rejoint son petit ami lors d’un voyage à New York pour une réunion «officielle» avec les grands-parents de la star de Saturday Night Live.

Selon TMZ, certaines sources ont révélé la relation grandissante du couple tout en révélant que la star de télé-réalité de 41 ans a promené Davidson sur son plateau de tournage.

«On nous a dit que Pete travaillait là-bas sur un film, alors Kim est venue vérifier les choses, et la production était près de la maison des grands-parents de Pete à Staten Island», a rapporté la publication.

Selon les informations du point de vente, la star de L’incroyable famille Kardashian a rendu visite à la famille de Davidson pour «passer du temps» avec eux. «Kim a officiellement rencontré ses grands-parents», a expliqué le point de vente.

Pendant ce temps, le comédien a fait la connaissance de la famille de sa bien-aimée – Kris Jenner et ses sœurs, ainsi que du cercle d’amis le plus proche qui pense que Davidson est un gars formidable.