Elle avoue : «Je le dis et j’insiste. J’ai baissé mon pantalon et Cristiano Ronaldo…»

Auteur d’un triplé face au PSG, l’international français Karim Benzema a qualifié le Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le buteur français a réagi au micro de Canal+ à l’issue de son match énorme.

Lire aussi : Patrick Kluivert avoue la vérité : «J’ai joué avec Seedorf, Rivaldo et Davids mais le meilleur…»

Lire aussi : Clarence Seedorf a dit : «J’ai joué avec Ronaldo, Ronaldinho et Kaka mais le plus talentueux…»

Lire aussi : Karim Benzema a dit : «C’est le seul attaquant pour qui j’accepterais d’être sur le banc…»

Lire aussi : Elle avoue enfin la vérité : «J’étais inquiet pour Cristiano Ronaldo parce qu’il…»

«Je dirais qu’en fait il y a eu deux matches. Il y a eu le match aller, où ils nous ont dominé dans tous les aspects et par chance on est reparti de là-bas avec seulement 1-0. Et au match retour, on a vu un autre Real Madrid. On a poussé.

On a pris ce but avant la mi-temps, mais on avait une telle confiance en nous qu’on savait qu’on allait avoir ces opportunités en deuxième période. Parce qu’on en a eu en première période, j’en ai eu. Mais voilà, ce sont les grandes soirées de Ligue des champions, il ne faut pas lâcher. On a montré qu’on est un grand club.»

Le tournant du match, c’est cette égalisation qui a sorti Paris de son match ?

«De toute façon, on savait que c’est une équipe qui a un peu plus du mal quand on lui met la pression, quand on la prive de ballons, quand on presse Verratti ou les deux centraux parce que ce sont des joueurs très techniques qui aiment repartir de derrière.

Donc avec un peu de pression, ils perdent les ballons et ils n’arrivent pas à connecter avec les trois de devant. Donc c’est ce qu’on a fait après le premier but et puis derrière on a aussi de la réussite.»

Le contact avec Donnarumma, ce n’est pas une faute de votre part ?

«Bah non, y a rien, c’est un pressing. Il veut attendre, il attend, il perd le ballon et derrière y a but. C’est juste un pressing et il aurait dû dégager tout simplement.»

Lire aussi : Thierry Henry : «J’ai vu Messi, Ronaldinho et Zidane mais le meilleur tireur…»

Lire aussi : Karim Benzema : «J’ai vu Cristiano, Ronaldo et Zidane mais le joueur…»

Lire aussi : Neymar : «J’ai joué avec Messi et Mbappé contre Benzema mais le meilleur joueur…»