Effrayant : il s’amuse avec un lion en cage et voilà le résultat (vidéo)

Des images vidéo d’un homme dans un zoo jamaïcain perdant son doigt contre un lion sont devenues virales sur les réseaux sociaux. On aperçoit un homme qui s’amusait avec le lion mais la partie a tourné au drame.

On peut s’amuser avec n’importe quel animal, mais sauf ceux qui sont sauvages, et surtout le lion. Cet homme a bien compris la leçon et ne referait plus jamais une bêtise pareille. Dans un zoo jamaïcain, il tournait un spectacle amusant devant les visiteurs en caressant le lion.

La scène a tourné au vinaigre lorsque le lion a arraché un de ses doigts. Dans la vidéo qui circule, on aperçoit l’homme en question qui est un employé du Zoo entrain de caresser l’animal. Il fait passer ses doigts entre la clôture de la cage et les enfoncent de temps en temps dans la bouche de l’animal.

Tout à coup, il commet l’erreur de replacer encore ses doigts dans la bouche du lion et ce dernier s’en est saisi. Après quelques secondes, le lion a relâché ses doigts, mais selon les témoins, l’employé a été gravement blessé.

«Quand c’est arrivé, j’ai cru que c’était une blague. Je ne pensais pas que c’était sérieux. Je n’avais pas réalisé à quel point c’était sérieux parce que leur travail consiste à monter un spectacle», a-t-elle déclaré au Jamaica Observer.

«Évidemment, quand il est tombé au sol, tout le monde s’est rendu compte que c’était grave. Tout le monde a commencé à paniquer. Toute la peau et à peu près la première phalange avaient disparu».