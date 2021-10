Edie Falco a admis qu’elle «ne veut pas savoir» ce que Hillary Clinton pense sa performance

La star de «The Sopranos» a parlé de sa décision de jouer l’ancienne première dame dans la dernière série «American Crime Story».

Jouer une vraie personne est toujours un rôle difficile pour un acteur, mais jouer quelqu’un que vous connaissez est encore plus difficile.

Edie Falco, 58 ans, incarne l’ancienne première dame Hillary Clinton, 74 ans, dans le nouveau drame Impeachment: American Crime Story, qui a soutenu l’ancienne secrétaire d’État lors de sa candidature à la présidence en 2016.

L’actrice a admis qu’elle ne veut pas savoir ce que Hillary pense à son interprétation de son pendant l’ancien président Bill Clinton de scandale impeachment, qui a impliqué une liaison avec Monica Lewinsky, dans une interview avec The View, le jeudi Octobre 28.

Joy Behar a mentionné le soutien d’Edie à Clinton et elle a demandé si cela entraînait des sentiments mitigés à l’idée de la jouer dans la série.

«Bien sûr, j’étais en conflit. Je veux dire, j’ai dit, ‘Oui, bien sûr’, et puis il y a eu plusieurs fois après cela que j’ai pensé, ‘Qu’est-ce que je pensais au nom du ciel ?’ J’ai tendance à faire confiance aux décisions que je prends sans trop y penser», a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait qu’Hillary penserait de la série, l’actrice de Nurse Jackie a admis qu’elle «ne voulait pas le savoir», elle a dit. «J’espère sincèrement qu’elle a mieux à faire.»

De manière hilarante, les animateurs ont également mentionné que l’ancien candidat à la présidentielle avait commencé à écrire de la fiction et avait sorti un roman, State Of Terror, et Edie a semblé véritablement surprise de le découvrir.

Bien qu’elle ne veuille peut-être pas savoir ce que Clinton pense de la série, Edie a fait preuve de prudence et a déclaré qu’elle avait dit au créateur de la série, Ryan Murphy, qu’elle ne voulait pas faire un «travail à succès» sur l’ancienne première dame, quand Ana Navarro a demandé si Hillary aurait été critiquée, qu’elle ait ou non quitté Bill après le scandale Lewinsky.

«J’ai un immense respect pour Hillary», a déclaré Edie. «En ce qui me concerne, il reste que peu importe ce qu’elle a fait, elle allait être critiquée, et elle aime Bill, et elle prend ses vœux très au sérieux. Tout le monde ne le fait pas. C’est—je ne sais pas—d’être félicité, à l’époque où le mariage était quelque chose que vous faites vraiment.