Discours passionnant de Dani Alves lors de son premier jour d’entraînement après son retour au FC Barcelone

Bien sûr, Antoine Griezmann a partagé son admiration pour les professeurs légendaires de medicampo tels que Xavi Hernández, Andrés Iniesta et Zinedine Zidane. Cependant, son idole de longue date du football est un autre milieu de terrain historique très spécial.

À différentes reprises tout au long de sa carrière, le champion du monde, qui a également déjà remporté la Ligue des Nations de l’UEFA avec l’équipe de France, a avoué que son joueur préféré en grandissant était l’inoubliable David Beckham.

Dans une interview (2016) avec GQ , par exemple, le footballeur de l’Atlético de Madrid a révélé qu’il était un tel fan de Becks que toujours jouer en manches longues et porter le numéro 7 est quelque chose qu’il lui a pris :

«Je suis un énorme ventilateur. Je joue avec des manches longues parce qu’il (Beckham) l’a fait quand il jouait. Il portait aussi le 7 (maintenant uniquement avec la France) parce qu’il le portait».

Plus tard, lorsque dans le défi dynamique de 90 secondes des médias officiels du FC Barcelone, on lui a demandé le nom de son plus grand héros du football, l’ancien Real Sociedad a immédiatement répondu : «Beckham».

Et là, il a également confirmé qu’il portait son maillot à manches longues pour la légende anglaise : «Pourquoi est-ce que je joue toujours avec des manches longues ? Par Beckham».

Beaucoup pensent que Beckham a gagné tous ses feux pour son impact commercial en dehors du terrain, mais la réalité est qu’en tant que footballeur, il a également tout cassé.

Il est six fois champion de Premier League, a conquis le triplé, célébré des titres en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis et en France, a représenté son pays pendant plus d’une décennie et, en plus de devenir l’un des meilleurs tireurs de coup franc de de tous les temps, il est arrivé dans la shortlist finale du Ballon d’Or. Il est impossible de ne pas reconnaître son héritage.

David Beckham figurait deux fois dans la liste finale pour le Prix du Joueur Mondial de la FIFA. En 1999 et 2001, il était considéré comme l’un des trois meilleurs footballeurs de la planète.

David Beckham a enregistré 62 buts et 80 passes décisives en 265 matchs de Premier League. Impact énorme avec Manchester United de Sir Alex Ferguson.