Demi Lovato : la vie malsaine que la chanteuse a menée à Disney

La chanteuse a peu à peu donné plus de détails sur la vie difficile qu’elle a eue à l’adolescence, lorsqu’elle était une star de Disney.

Demi Lovato, qui rejoint la série de déclarations faites par les artistes ayant participé à Disney à leur adolescence, considère que cette époque n’était pas saine pour elle et qu’elle s’est sentie mal à l’aise durant les premières années de sa carrière.

«Chaque année, j’enregistrais une saison d’une série, faisais un disque, partais en tournée et tournais un film. J’ai fait ça pendant trois ou quatre ans.

C’est pourquoi certains d’entre nous ont eu recours, moi personnellement, à la rébellion du ‘si tu me fais travailler en tant qu’adulte, je vais sortir en tant qu’adulte’. Cela, à 16 ou 17 ans, n’était pas en bonne santé du tout.» Lovato a déclaré au podcast Call Her Daddy des années plus tard.

Lovato considère que Disney lui a beaucoup donné, mais aussi lui a enlevé, ce qui l’a amenée à travailler sur un projet en cours sur les conditions de travail avec des adolescents, auquel participent également Selena Gómez et les Jonas Brothers.

«La pression était telle que je n’ai jamais eu le temps de m’occuper de ma vie privée et de ma santé mentale. J’étais surveillé par l’industrie, au point qu’ils contrôlaient ce que je mangeais et ce que je disais quand je parlais au téléphone.» dit le chanteur.

Elle a également déclaré que la pression qu’elle ressentait l’a amenée à vouloir consommer de la drogue et de l’alcool, qu’elle a même volés à son beau-père.

«Même si j’étais mineur, j’ai essayé la cocaïne. J’ai beaucoup aimé ça quand je l’ai essayé, ça m’a obligé à aller en cure à 18 ans», a-t-il expliqué.