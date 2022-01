Delphine Wespiser : voici pourquoi l’ancienne Miss France déprime à son anniversaire !

Delphine Wespiser fait partie des personnes qui ne veulent absolument pas vieillir. Pour preuve, à l’occasion de son anniversaire, la reine de beauté a adressé un message rempli de tristesse à ses fans sur Instagram.

Si vous avez souhaité un bon anniversaire à Delphine Wespiser, en privé ou en commentaire, vous risquez d’avoir fait une sacrée boulette. En effet, la reine de beauté déteste ce jour. Et ce, pour une raison bien précise.

En légende d’un post Instagram, elle explique : «Je crois que ce soir, je vais relire mon livre. Ça va me faire du bien… Pour me rebooster ! Merci pour vos messages mais c’est vrai que, depuis l’adolescence, je suis un peu triste à mon anniv. Le temps qui passe. Pourtant je sais… Mais c’est ma petite faille !».

Vous l’aurez compris, Delphine Wespiser aimerait bien faire un tour au pays de Peter Pan pour arrêter de grandir. Et on la comprend. Prendre de l’âge peut être difficile. D’autant plus quand il s’agit de passer le cap de la trentaine.

Ce qui est surprenant, en revanche, c’est que Delphine Wespiser est loin d’être un cas isolé. «Nous sommes nés le même jour et, effectivement, j’éprouve aussi cette nostalgie du temps qui passe. On dit que l’âge n’est qu’un chiffre, que l’âge c’est dans la tête. Il y a du vrai, mais malgré tout, je ne fête plus jamais mes anniversaires», a ainsi écrit un premier internaute.

Mais ce dernier n’est pas le seul à avoir livré son témoignage. Pour découvrir d’autres messages publiés sous le post de Delphine Wespiser, nous vous invitons à poursuivre votre lecture.

Delphine Wespiser et cet internaute ne sont effectivement pas les seuls à regretter leur enfance. Bien au contraire ! «Vieillir, c’est la faille de beaucoup de monde. À l’âge de 16 ans, le temps qui passe me faisait peur plus que de mourir !», a témoigné un énième internaute.

Heureusement, d’autres fans ont tenté de remonter le moral de Delphine Wespiser. «Je fête aussi mes 30 ans cette année. Mais quand on a atteint une bonne partie de ses objectifs, ça ne peut qu’aller. Soyez fière de votre parcours, gros bisous !», a écrit une personne.

«Eh oui le cap des 30 c’est quelque chose. Mais tu es encore jeune dans ta tête et toujours la positive attitude, ça se passera très bien. Le cap des 40 ce sera plus dur. J’y suis dedans depuis l’année dernière !», a ajouté une seconde.

Ce n’est pas nouveau, Delphine Wespiser a une sacrée communauté derrière elle, toujours prête à la soutenir. Pour la plupart, ils la suivent depuis son sacre en tant que Miss France en 2012. D’autres l’ont découvert dans Touche Pas à Mon Poste, où elle est chroniqueuse aux côtés de Cyril Hanouna et les autres.

Et vous, êtes-vous comme cette jeune femme quand vient l’heure de souffler vos bougies ? Ou, au contraire, adorez-vous prendre de l’âge et de la maturité ?