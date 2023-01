Découvrez quel était le look incroyable avec lequel Antonela Roccuzzo a commencé sa routine à Paris

Après un mois de décembre bien mérité riche en émotions, fêtes et triomphes dans leur pays natal, Lionel Messi et Antonela Roccuzzo ont décidé de rentrer à Paris pour que le champion du monde puisse reprendre l’entraînement avec le PSG.

Ces derniers jours, la famille a célébré les festivités des Rois Mages et passé ses derniers jours ensemble avant le début de ses obligations et de l’école.

Heureusement, il semble que Lionel Messi et Antonela Roccuzzo soient très heureux de tout ce qui s’est passé en 2022 et leur retour à Paris a été très agréable et fructueux.

Cependant, ces jours-ci, peu de tenues ou de looks d’Antonela ont été vus en raison des derniers jours de repos qui lui restaient, mais aujourd’hui, avec le début de la routine quotidienne, un fan a pris une photo avec la première dame du football et a révélé l’incroyable look urbain que Roccuzzo avait peint .

A cette occasion, l’influenceuse portait un jean skinny noir avec des déchirures aux genoux de la marque Hollister. Elle portait également une casquette Goorin Bros.

Ce look lui ressemble beaucoup ainsi qu’au style simple et naturel très caractéristique de Lionel. Il ne faut pas oublier que le joueur choisit également des vêtements simples à porter.

Parallèlement à ce qui précède, Antonela a accompagné le look urbain avec une veste en jean double et un jogging gris avec une capuche de la marque Fashion Nova, qui parvient à contraster les tons sombres de ses autres vêtements.

Le mariage de Lionel est toujours tendance

S’il y a quelqu’un qui sait toujours créer des tendances, c’est bien Antonela. Comme dans son dernier look, l’influenceuse sait très bien habiller tout ce qu’elle choisit et parvient à augmenter les ventes des marques qui la choisissent.

Cependant, Lionel Messi sait aussi attirer tous les regards et comme sa femme auprès de ses followers, beaucoup d’hommes recherchent des tenues similaires que l’Argentin 10 choisit. Cela s’est reflété dans la folie qui a déclenché son costume vert utilisé pour le Nouvel An, que beaucoup ont cherché à copier.