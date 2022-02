«Dans la surface, l’attaquant est le maître», la réaction de Mbappe

Au cours d’un live Twitch avec le journaliste Gerard Romero, Andrés Iniesta a été interrogé sur un éventuel retour au FC Barcelone après Xavi Hernandez et Dani Alves, deux de ses anciens coéquipiers.

Voici le message que le légendaire numéro 8 du Barça a fait passer sur la plateforme «J’adorerais revenir au Barça. Il est difficile de savoir ce qui se passera dans le futur. Le Barça est ma maison et je ne pourrais pas être mieux que là-bas.

En ce moment, j’aime beaucoup penser à jouer. C’est ce qui me fascine le plus en ce moment. Le temps joue contre moi, comme on dit, mais je ne sais pas où je me vois quand je serai à la retraite.

Il me vient souvent à l’esprit que j’aimerais devenir entraîneur ou me former pour devenir directeur sportif. J’aimerais être impliqué dans le football, c’est sûr».