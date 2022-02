Dani Alves : «Dans ce club il y a un style qu’il faut défendre jusqu’au bout…»

Memphis Depay était également l’un des noms les plus importants du match du dimanche soir puisqu’il est réapparu après avoir été absent pendant plus d’un mois en raison d’une blessure musculaire.

Il n’avait plus joué depuis le Clásico en Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite et sa convalescence s’est faite patiemment pour éviter une rechute, mais il est revenu en inscrivant son neuvième but, tous en championnat, ce qui le conforte comme meilleur buteur du Barça cette saison.

L’attaquant néerlandais a déclaré: «Je ne m’attendais pas à être absent aussi longtemps ni à subir autant de revers», en référence à la blessure dont il a mis plus de temps que prévu à se remettre.

Par ailleurs, Memphis a tenu à préciser que «je suis revenu en bon état et je suis content d’avoir pu aider l’équipe et de rejoindre le groupe qui est dans un bon moment».

Pour son but, déjà dans le temps additionnel et qui a servi à signer le 4-0 final, il a indiqué que «c’est toujours bien de marquer et encore plus à domicile» et pour la belle dernière ligne droite de l’équipe «avec plusieurs buts en quelques minutes, j’ai bien aimé», a condamné le ‘9’ du Barça.