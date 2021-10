Cristiano Ronaldo : voici comment sa mère a réagit à la grossesse de Georgina Rodriguez

Gerard Piqué traverse ses derniers moments à Barcelone, et après avoir perdu contre le Real Madrid, il a été encouragé à parler de sa retraite en tant que footballeur professionnel.

Gerard Piqué a reparlé de la retraite. Conscient qu’il a déjà 34 ans et demi, le défenseur catalan a accordé une longue interview à El País et a évoqué son avenir immédiat et les dernières années.

«Madrid, quand Cristiano Ronaldo est parti, a également traversé une période où il n’a pas marqué de but contre l’arc-en-ciel», a-t-il reconnu en parlant du départ de Messi.

Piqué regrette la gestion de Bartomeu et l’attribue à tout gagner en 2014-15 : «Je pense que le triplé 2014-15 était plus cher que jamais. est une leçon pour les adhérents pour qui les résultats ne font pas tout. Pour remporter le triplé, pour six très bons mois sur le terrain… Le club n’est pas seulement ce qui se passe sur le terrain».

Concernant son avenir, il a précisé qu’il ne bougerait pas, mais a posé des conditions : «Je prendrai ma retraite à Barcelone. C’est sûr. Ce que je n’accepterai pas, c’est de prendre ma retraite en tant que remplaçant. saison et c’est mon tour, Bon, bon. Mais une année entière à la banque ? Non, ça ne m’intéresse pas».

L’une des plus grandes légendes du club, Xavi Hernández, a quitté le club en tant que remplaçant, lors de la première année de Luis Enrique.

Le défenseur estime que, malgré la crise actuelle, la nouvelle génération a de l’avenir : «Ils sont très bons. Gavi, Nico, Pedri, Balde, Ansu. C’est une génération dans laquelle si elle est bien faite, elle se consolide et obtient des résultats, en quelques années, vous pouvez revenir à la course pendant longtemps et être le favori pour tout gagner. Je pense que cette génération ressemble beaucoup à la mienne. Je ne veux pas les acheter, car cela leur met la pression. Mais Pedri et Gavi Ça pourrait être Iniesta et Xavi. Eux qui gagnent ce qu’ils peuvent et, surtout, en profitent.»