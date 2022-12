Cristiano Ronaldo : sa mère Dolores Aveiro lui envoie un message fort

La mère du footballeur envoie un message sur Instagram pour soutenir le ‘7’ après l’émoi qu’il a provoqué avec son geste lorsqu’il a été remplacé contre la Corée du Sud.

Cristiano Ronaldo ne vit pas son meilleur moment en Coupe du monde. Le footballeur portugais est en huitièmes de finale et a participé aux trois matches de la phase de groupes en marquant un penalty à ses débuts, mais le dernier jour, il a été remplacé peu de temps après le match dans ce qui a fini par être une victoire pour la Corée du Sud contre ceux de Fernando Santos.

Et c’est précisément à ce moment-là qu’il a laissé un geste qui fait le tour du monde, disant à son entraîneur qu’il était «putain de pressé» de le faire sortir du terrain, malgré le fait que le Portugal avait déjà assuré la première place du groupe. H

Ces propos ont généré une énorme polémique autour du Madère et sa mère, qui a toujours été là pour le soutenir dans les moments les plus difficiles, a voulu lui donner des encouragements avec un message sur les réseaux sociaux.

«Ma fierté, mon grand fils, j’aimerais que notre peuple voit grand… De cette façon, nous aurions sûrement plus de champions comme vous», a-t-il exprimé à travers ses histoires Instagram ce samedi-là.

Et pas seulement cela, mais Dolores a annoncé qu’elle était déjà en route et qu’elle serait au stade mardi prochain pour assister au match des huitièmes de finale que le Portugal jouera contre la Suisse.

La lettre de Katia Aveiro à son «cher champion»

La mère de Cristiano, pour accompagner son message, a utilisé une photographie du Portugais partagée par sa fille Katia. La soeur du joueur a partagé ce samedi une longue lettre qui lui est dédiée, à son «cher champion».

«J’ai décidé de t’écrire car, sans être un fan désespéré de foot, je te dois une part de mon estime de moi, qui se nourrit de mon travail et de ce que je reçois du monde qui m’entoure. Je te remercie car tu m’émeus. Je regarde les rues du Qatar, ses stades, et les drapeaux de notre pays flottent entre les mains de gens qui ne savent même pas où se trouve le Portugal, mais connaissent son nom en portugais», a-t-il commencé par s’exprimer.

«Ils vous aiment avec le désespoir de ceux qui aiment la patrie du football, et à cause de vous, cette patrie est notre patrie. Je suis ravi de savoir que vous êtes le seul homme au monde qui compte plus de 500 millions de followers. Sachant que nous sommes dix millions de portugais, que 200 millions parlent portugais, nous devons reconnaître que nous sommes petits par rapport à vos réalisations et à la grandeur de votre travail de footballeur. Je ne veux pas connaître votre fortune, ni si vous êtes tourmenté par de petits hommes qui ne peuvent pas mesurer la grandeur des choses, mais votre présence au Qatar est tellement écrasante pour des centaines de millions de personnes de toutes nationalités que vous pouvez compter sur moi pour vous applaudir, même si vous ne marquez pas de buts, même si vous n’avez pas de club, même si vous choisissez le club que vous voulez, même si vous n’en choisissez aucun», a-t-il poursuivi.

«J’ai eu le privilège de vivre l’éblouissement qu’était Eusébio. La vie m’a permis de redoubler d’admiration en participant à votre vie. Des petits portugais qui ne connaissent pas la grandeur d’un homme qui a fait connaître le Portugal aux quatre coins du monde. Petit une fois, petit toujours…

Heureusement, je suis né dans la même famille que cet être humain qui a apporté la grandeur et l’effort partout où il allait… Je suis une personne du Portugal qui voit grand parce que j’ai appris d’un être humain extrêmement talentueux, effort, dévouement et qu’il n’a jamais pensé petit».