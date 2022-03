Cristiano Ronaldo présente une nouvelle supercar de luxe (photos)

Le footballeur portugais, dont la collection de voitures commence à être insondable, a été vu par la ville sportive de Manchester United avec une nouvelle acquisition millionnaire.

A ce stade, personne n’échappe au fait que Cristiano Ronaldo (37 ans) est amoureux des voitures haut de gamme. Le footballeur portugais possède une collection quasi infinie de véhicules auxquels il ajoute sans cesse de nouveaux membres.

Début février, à l’occasion de son anniversaire, Georgina Rodríguez a apporté son grain de sable à la cause après lui avoir offert un Cadillac Escalade 2022 , quatrième génération de modèles SUV de la marque.

A cette occasion, il s’agissait d’un pari en vue d’avoir une voiture dans laquelle la famille pourrait tenir, qui sera agrandie cette année avec l’arrivée de deux nouveaux membres.

Le cadeau de Georgina est un véhicule de luxe accessible à très peu, notamment en raison de la dépense engagée, puisque son prix de départ est d’environ 100 000 euros (98 567,80 euros plus précisément, tel qu’il apparaît sur son propre site Web), et c’est l’une des meilleures options dans ce domaine. segment qui existent actuellement sur le marché.

Cristiano Ronaldo arrives at Man Utd training in new £200k supercar after hat-trickhttps://t.co/svw1QcAVfk pic.twitter.com/T17E5Vytft — Mirror Football (@MirrorFootball) March 14, 2022

Mais Cristiano s’en sort bien et force est de constater que ses préférences sont moins connues. En ce sens, l’attaquant de Manchester United a surpris tout le monde en se présentant à la cité sportive du club anglais de Carrington avec une toute nouvelle Aston Martin DBS Superleggera, fleuron de la marque britannique dont le prix peut avoisiner les 275 000 euros.

De plus, il s’agit d’un modèle célèbre puisqu’il apparaît dans le dernier opus de James Bond (Pas le temps de mourir), on peut donc littéralement parler d’une voiture de cinéma qui a plus de 700 chevaux et atteint 340 km/h.

Ainsi, Cristiano peut se vanter d’ajouter un nouveau bijou à une collection qui comprend des véhicules de marques telles que Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Rolls-Royce ou Porsche, entre autres, et qui est évaluée à plus de 20 millions d’euros.