Cristiano Ronaldo : le salaire que propose l’époux de Georgina Rodriguez pour avoir un chef

Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Maintenant, il vient à nouveau de battre un nouveau record, après que l’Arabie saoudite Al-Nassr lui ait signé un contrat de plusieurs millions de dollars, le plus élevé de l’histoire du sport, pour que l’attaquant déménage dans sa nouvelle destination avec Georgina et sa famille.

Cependant, avant de connaître sa nouvelle destination, l’attaquant et Georgina ont fait un investissement incroyable pour acheter un manoir au Portugal, le plus cher et le plus luxueux du pays. C’est pourquoi ils recherchent maintenant un chef professionnel capable de cuisiner pour la famille de l’attaquant.

Le salaire que Cristiano Ronaldo serait prêt à verser à son chef privé serait de près de 5 500 $ par mois, de sorte qu’il est chargé de cuisiner pour lui, Georgina et leurs enfants. Cependant, selon les médias locaux, l’attaquant éprouve des difficultés à trouver un candidat.

C’est que pour le poste, il est nécessaire de répondre à certaines exigences et conditions que l’attaquant et Georgina mettent, dans lesquelles ils sont, par exemple, que le responsable de la cuisine est un expert en cuisine locale. C’est pourquoi pour le moment l’ attaquant n’a pas abouti dans sa recherche.

Bien que l’attaquant vive en Arabie saoudite avec Georgina et leurs enfants, on s’attend à ce qu’après avoir rempli le contrat, Cristiano revienne avec sa famille au Portugal, son pays natal. C’est pour cette raison que l’attaquant prépare déjà son manoir à sa guise et ne veut laisser aucun détail au hasard.

Le manoir que Ronaldo a acheté au Portugal

Alors qu’il était encore joueur de Manchester United et que les discussions sur un éventuel départ du club anglais commençaient déjà, on a appris que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez avaient acquis le manoir le plus cher et le plus luxueux de tout le Portugal. Cela a conduit à la spéculation que le joueur pourrait revenir au football local.

Le manoir est situé à Quinta da Marinha, appartenant à la Riviera portugaise. La propriété était évaluée à 11 millions de dollars, mais une fois les travaux terminés, elle vaudra 21 millions de dollars. Un manoir incroyable et luxueux, qui est préparé pour abriter Cristiano, Georgina et leurs enfants.