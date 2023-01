Cristiano Ronaldo laisse éclater la vérité : «Si Lionel Messi gagne le Ballon d’Or, je…»

Cristiano Ronaldo sera, selon toute vraisemblance, le capitaine de l'équipe combinée entre Al Nassr et Al Hilal, appelée Riyadh ST pour affronter le Paris Saint-Germain lors du match amical du 19 janvier. CR7 a reçu un brassard et un maillot de jeu de Turki Al-Sheikh, propriétaire d'Almeria et responsable des activités culturelles en Arabie…