Cristiano Ronaldo : la Fondation Pelé récompense l’attaquant portugais

La fondation de l’ancien footballeur Edson Arantes do Nascimento, mondialement connu pour Pelé, considéré par beaucoup comme le meilleur de l’histoire, a récompensé aujourd’hui Cristiano Ronaldo pour «l’excellence sur et en dehors du terrain».

Cristiano Ronaldo est ainsi le premier lauréat du prix Três Corações, de la Fondation Pelé, qui a également récompensé une organisation non gouvernementale «et une inspiration», a annoncé le triple champion du monde pour le Brésil, sur sa page Facebook officielle.

«Les lauréats contribuent à des causes philanthropiques et impactent la société à travers le soutien et l’autonomisation des enfants pour les efforts d’éducation, de santé et de vulnérabilité sociale», a détaillé la star brésilienne de 82 ans.

«Le capitaine de l’équipe nationale portugaise, et cinq fois considéré comme le meilleur joueur du monde, a remporté le prix pour “son excellence sur et en dehors du terrain, dans un effort sans fin pour les enfants», a-t-il estimé.

L’organisation à but non lucratif Grassroot Soccer, pour «son leadership dans la promotion de la santé des adolescents au cours des 20 dernières années», et l’organisation non gouvernementale Global Empowerment Mission, pour son «travail exceptionnel en faveur des réfugiés ukrainiens», ont été les deux autres lauréats du première du Prix Três Corações, un prix qui porte le même nom que le lieu de naissance de la star brésilienne, une municipalité de l’État de Minas Gerais.