Cristiano Ronaldo : «Il ne me reste plus beaucoup d’années pour quitter le football, mais…»

Cristiano Ronaldo dresse un bilan positif de sa carrière et réitère son ambition de continuer à jouer au plus haut niveau pendant encore au moins quatre ou cinq ans.

«Je sais qu’il ne reste plus beaucoup d’années pour quitter le football, peut-être quatre ou cinq ans, mais j’espère continuer à gagner des titres», a commencé par dire le capitaine de l’équipe nationale portugaise à la chaîne DAZN.

«Il faut être malin et comprendre qu’à 35 ans, on n’est plus le même qu’à 20 ou 25 ans. Cette maturité, cette expérience et cette intelligence permettent de comprendre que malgré la perte de certaines choses, on en gagne d’autres.

Il faut avoir le bon équilibre pour pouvoir continuer à concourir au plus haut niveau», a ajouté CR7, de retour à Manchester United cette saison.

Malgré l’incertitude sur une date de sortie des pelouses, une certitude demeure : «Ma vie a été un très beau voyage. J’ai laissé une trace dans tous les clubs où je suis allé. Certains joueurs pourront atteindre les chiffres que j’ai atteints, mais aucun ne pourra dire et avoir cette fierté qui a laissé une marque partout où il est allé».