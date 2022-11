Cristiano Ronaldo fait l’éloge de Lionel Messi : «J’aimerais dîner avec lui…»

Dans la deuxième partie d’un entretien avec le journaliste Piers Morgan, diffusé ce jeudi, Cristiano Ronaldo a laissé quelques brefs commentaires sur Lionel Mesis, un concurrent régulier des grands prix individuels, ayant avoué le désir de pouvoir «dîner avec lui≥ un jour.

«Je traite Lionel Messi comme un coéquipier. C’est un gars que je respecte. La façon dont il parle toujours de moi., par exemple. Ou même sa femme de ma petite amie. Que puis-je dire d’autre …? Ouais un gars fantastique qui fait grandes choses pour le football», a-t-il commencé par dire.

«Messi est un joueur incroyable. Il est magique. On a partagé la scène pendant 16 ans. Imaginez… 16 ans ! C’est pour ça que j’ai une super relation avec lui», a-t-il ajouté par la suite, avant de laisser une suggestion à l’attaquant argentin.

«Si Messi est le meilleur joueur avec qui j’ai joué ? Oui. Lui et Zidane. Un jour, j’aimerais aller dîner avec lui, avec Messi», a-t-il avoué.

Rappelons que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dès leur plus jeune âge concouru pour les grandes récompenses individuelles, à savoir le Ballon d’Or, surtout lorsqu’ils représentaient respectivement le Real Madrid et Barcelone.