Cristiano Ronaldo continue de battre des records, bien que cette fois il ait réalisé quelque chose d’inattendu

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont déjà en Arabie saoudite, où l’attaquant a été officiellement présenté aux fans de sa nouvelle équipe, Al-Nassr. Avec ledit club, Cristiano a conclu un accord économique qui a fini par signifier le contrat le plus élevé de l’histoire du football.

Ainsi, l’attaquant a déjà commencé à s’entraîner avec ses coéquipiers, attendant de savoir quand il sera temps de sortir sur le terrain. Alors que lui et Georgina s’habituent à ce nouvel endroit, Cristiano a réalisé un nouveau record inattendu.

C’est que l’attaquant, qui a été présenté avec Georgina mercredi soir, a rompu contre vents et marées et a réussi à rendre la diffusion de sa présentation au stade Al-Nassr plus regardée que la finale de la Coupe du monde, avec 3 000 millions de vues, sur 40 chaînes. autour du monde.

Ainsi, en quelques jours seulement que Cristiano, Georgina et leur famille sont en Arabie Saoudite, il a déjà réussi à dépasser plusieurs records, comme avoir réussi à multiplier de manière exponentielle le nombre de followers du compte Instagram d’Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo , qui avait eu une chance concrète de rejoindre Al-Nassr, a finalement trouvé un accord en début d’année avec un contrat vraiment incroyable. Ainsi, depuis son arrivée en Arabie Saoudite avec Georgina et leurs enfants, il n’a cessé de révolutionner le pays.

Le rêve frustré de Ronaldo

Après avoir appris que Ronaldo ne jouerait plus pour Manchester United et une fois sa participation à la Coupe du monde terminée, CR7 et Georgina ont déménagé avec leurs enfants à Madrid, où ils sont restés quelques jours et Ronaldo en a profité pour rester en forme, s’entraînant sur le terrain du Real Madrid.

Avant d’officialiser son arrivée à Al-Nassr, Cristiano a attendu jusqu’au dernier moment une offre du Real Madrid qui n’est jamais venue, ce qui aurait attristé le joueur. Cependant, avec cette nouvelle chance, Cristiano, Georgina et toute leur famille sont très heureux.